日本女星若林志穗小學六年級時，參加日本電視台的美少女選拔大賽奪得冠軍，她中學時憑藉清新外型參演電影，隔年成為偶像歌手進軍歌壇，從小在演藝圈摸爬滾打的她卻在38歲時宣布退出，近期她透露自己有「複雜性PTSD」（創傷後壓力症候群），因多年前慘遭音樂家N下藥性侵。

若林志穗在直播中提到1997年時，26歲的她和某位大咖音樂人N先生合作電影，對方邀請她去家中排練，因為男方名氣很高，又有暴力傳聞，所以她不好拒絕，不料去了之後她被N先生下藥、強姦、毆打，甚至威脅若林志穗：「我會狂揍妳然後把妳淹到海底，讓妳在演藝圈待不下去。我身旁有人可以幹這種事。」這樣的事情大約發生了三次。

雖然事件發生後她仍在演藝圈活動，該事卻對她造成很大的陰影，新聞曝光後，日本網友根據她給出的線索，猜測是1999年的電影《英二》，嫌疑加害人有可能是日本民謠天王長渕剛，當時長渕剛在戲中和若林志穗演一對兄妹。長渕剛的熱門歌曲〈蜻蜓〉後來被小虎隊改編成〈紅蜻蜓〉，近年仍以搖滾歌手的身分活躍於螢幕前，但長渕剛1995年就因染大麻被警方逮捕，又有涉黑傳聞，所以許多日本網友對此感到並不意外。

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