Like father 🐐, Like son 🤩 pic.twitter.com/LEbqwjtUwi — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 19, 2024

Thread of the most breathtaking goal of the last decade



Cristiano Ronaldo bicycle kick vs Juventus pic.twitter.com/Wrmi5nc1jq — George Brown 🌚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@justbrown__) January 14, 2023

葡萄牙天王C.羅納多（Cristiano Ronaldo）近年轉戰沙烏地豪門球隊艾納斯，職業生涯首度離開歐洲賽區，愛兒小C羅（Cristiano Ronaldo Jr.）當然也跟著效力艾納斯青訓隊，俗話說「虎父無犬子」，日前小C羅在賽場上，完美復刻了老爸的頭錘進球，球團也將兩人進球畫面放在一起對比，有球迷已經開始想像，C羅父子未來聯手的畫面。

2010年出生的小C羅，從小就跟著爸爸征戰世界賽場，每當C羅轉會到另一家俱樂部，小C羅也會跟著加入父親新球隊的青訓隊，目前他已經在皇馬、尤文圖斯和曼聯踢過球，現在則是到艾納斯青訓隊大顯身手，過去在尤文圖斯效力時，小C羅在23場比賽踢進58球、18助攻，繼承爸爸優秀的足球基因。

艾納斯日前貼出一段影片，畫面是C羅父子的進球對比，兩人都是高高躍起，將傳中球以頭錘方式攻破球門，興奮趕著和隊友慶祝的C羅還出現糗畫面，遭到對方後衛絆倒，不過小C羅倒是沒有做出老爸招牌慶祝動作「SIUUU」。C羅生涯最厲害的一球，莫過於是歐冠聯賽對決尤文圖斯的倒掛金鉤。

C羅像美酒一樣越陳越香，38歲的他去年寫下生涯最佳賽季之一，出賽59場踢進54球，超越哈蘭（Erling Haaland）、肯恩（Harry Kane）、姆巴佩（Kylian Mbappe）等人，成為當季最佳射手。沙烏地聯賽強度較低，C羅可望長時間統治賽場，且多數聯賽沒有具體年齡限制，若小C羅球技逐步增長，加上自律的C羅維持健康，父子倆攜手並肩作戰不無可能。