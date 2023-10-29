A alegria de Ronaldo ao encontrar Manny Pacquiao 😁pic.twitter.com/iHThOhAVBA — B24 (@B24PT) October 28, 2023

WBC重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）、前UFC重量級冠軍納干諾（Francis Ngannou）在沙烏地阿拉伯的拳擊大戰，讓該國首都利雅德成為一場大拜拜。各界名流濟濟一堂，足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）、重量級統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）、「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）、創作歌手「肯爺」威斯特（Kanye West）、「愛爾蘭惡人」麥葛雷格（Conor McGregor）、「菲律賓戰神」帕奎奧（Manny Pacquiao）都現身賽場。

前UFC冠軍麥葛雷格自己打過一場史上最高票房的跨界拳擊大戰，對手是生涯無敗的拳王梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）。對於泰森福瑞、納干諾這場比賽，麥葛雷格難掩他的興奮：「重量級拳賽真的太精彩了，特別是坐在好位置看，納干諾的拳頭強悍無比，泰森福瑞的頭也非常硬。」

C羅因為正在沙烏地足球聯賽踢球，早就是當地頂尖的名流，賽前他輕鬆地與泰森福瑞聊天。身為亞洲最有名的拳擊手，帕奎奧同樣是支持泰森福瑞，在裁判宣告泰森福瑞判定險勝之後，帕奎奧高舉雙臂歡呼。至於麥克泰森當然也是力挺泰森福瑞，畢竟福瑞就是以他的姓氏命名。

納干諾在第3回合以左勾拳讓泰森福瑞倒地，泰森福瑞賽後說：「我的後腦挨了一拳，我沒有受傷，我爬起來繼續比賽。我尊敬對手的重拳，這是我過去10年最艱苦的比賽之一。」泰森福瑞在第7回合搶攻時還滑倒一次。

麥葛雷格解釋說，納干諾雖然是UFC格鬥冠軍，但他一向是站立重拳高手，轉換到職業拳擊並沒有損失多少戰力。納干諾坦承缺乏職業拳擊經驗，他覺得是自己贏了，但在拳擊要贏得判定很困難，「現在我明白我能夠做到，準備好，大野狼要來了。」