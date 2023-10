資深角色演員柏特楊(Burt Young)已去世,享壽83歲。柏特楊因在電影「洛基」(Rocky)飾演主角席維斯史特龍的大舅子和肉店屠夫朋友而聞名,也因此獲得奧斯卡男配角提名。

柏特楊於10月8日在洛杉磯去世,這項消息係由「紐約時報」(The New York Times)今天率先引用柏特楊女兒的話予以報導,柏特楊在洛杉磯的經紀人班斯基(Lynda Bensky)也向路透社證實此頂消息。

柏特楊是義大利後裔,這位健壯的演員本名傑拉德.托馬索.德路易斯(Gerald Tommaso DeLouise),出生於紐約市皇后區(Queens),曾於20世紀50年代在美國陸戰隊服役,後來在李斯特拉斯伯格(Lee Strasberg)演員工作室學習表演,並在電視電影界展開職業生涯,多數扮演硬漢和義裔美國人的角色。

柏特楊令人印象最深刻的演出是他在1976年原版「洛基」中的角色。他在片中飾演保利潘尼諾(Paulie Pennino),一個酗酒的屠夫,也是席維斯史特龍(Sylvester Stallone)所飾主角洛基(Rocky Balboa)的朋友。洛基經常在保利工作的儲肉冷藏庫以懸掛牛肉當沙袋作日常訓練,希望有朝一日能夠一展 拳擊手的抱負。

保利這個角色也是令洛基害羞的愛人艾德瑞安(Adrian)的哥哥(艾德瑞安後來在「洛基 II」與洛基結婚),保利的角色為柏特楊贏得奧斯卡最佳男配角提名。

轟動一時的1976年版「洛基」總共獲得10項奧斯卡提名,並且贏得3項大獎,其中包括最佳影片。該片描述一位費城俱樂部的小拳擊手,出人意料地與世界重量級拳擊冠軍一爭高下的的美國夢故事。

柏特楊在所有6部「洛基」原系列電影中都扮演保利這個角色。柏特楊其他的電影作品還包括「唐人街」(Chinatown)、「大街小鱉三」(The Pope of Greenwich Village)和「四海兄弟」(Once Upon a Time in America)。

柏特楊也曾多次客串電視劇「外科醫生」(M*A*S*H)、「羅克福德檔案」(The Rockford Files)、「巴雷塔」(Baretta)和「法網遊龍」(Law & Order)。

晚年,柏特楊以畫家身分聞名,作品在世界各地畫廊均有展出。(譯者:屈享平/核稿:嚴思祺)1121019