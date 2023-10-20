資深角色演員柏特楊（Burt Young）已去世，享壽83歲。柏特楊因在電影「洛基」（Rocky）飾演主角席維斯史特龍的大舅子和肉店屠夫朋友而聞名，也因此獲得奧斯卡男配角提名。

柏特楊於10月8日在洛杉磯去世，這項消息係由「紐約時報」（The New York Times）今天率先引用柏特楊女兒的話予以報導，柏特楊在洛杉磯的經紀人班斯基（Lynda Bensky）也向路透社證實此頂消息。

柏特楊是義大利後裔，這位健壯的演員本名傑拉德．托馬索．德路易斯（Gerald Tommaso DeLouise），出生於紐約市皇后區（Queens），曾於20世紀50年代在美國陸戰隊服役，後來在李斯特拉斯伯格（Lee Strasberg）演員工作室學習表演，並在電視電影界展開職業生涯，多數扮演硬漢和義裔美國人的角色。

柏特楊令人印象最深刻的演出是他在1976年原版「洛基」中的角色。他在片中飾演保利潘尼諾（Paulie Pennino），一個酗酒的屠夫，也是席維斯史特龍（Sylvester Stallone）所飾主角洛基（Rocky Balboa）的朋友。洛基經常在保利工作的儲肉冷藏庫以懸掛牛肉當沙袋作日常訓練，希望有朝一日能夠一展 拳擊手的抱負。

保利這個角色也是令洛基害羞的愛人艾德瑞安（Adrian）的哥哥（艾德瑞安後來在「洛基 II」與洛基結婚），保利的角色為柏特楊贏得奧斯卡最佳男配角提名。

轟動一時的1976年版「洛基」總共獲得10項奧斯卡提名，並且贏得3項大獎，其中包括最佳影片。該片描述一位費城俱樂部的小拳擊手，出人意料地與世界重量級拳擊冠軍一爭高下的的美國夢故事。

柏特楊在所有6部「洛基」原系列電影中都扮演保利這個角色。柏特楊其他的電影作品還包括「唐人街」（Chinatown）、「大街小鱉三」（The Pope of Greenwich Village）和「四海兄弟」（Once Upon a Time in America）。

柏特楊也曾多次客串電視劇「外科醫生」（M*A*S*H）、「羅克福德檔案」（The Rockford Files）、「巴雷塔」（Baretta）和「法網遊龍」（Law & Order）。

晚年，柏特楊以畫家身分聞名，作品在世界各地畫廊均有展出。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1121019