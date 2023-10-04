已經提前取得明年巴黎奧運入場券的台灣女子拳擊好手林郁婷，今天在杭州亞運57公斤級四強賽登場，面對的是印度選手帕爾雯，林郁婷靠著犀利重拳以及靈活腳步，最終5比0獲勝，成功闖進明日的金牌戰。

林郁婷雖在2021年東京奧運首戰就落敗，當時造成嚴重打擊，但這次杭州亞運林郁婷就在16強賽4比1擊敗菲律賓選手佩特喬，報了東京奧運落敗之仇。

林郁婷在八強賽5比0輕鬆擊退泰國選手博芭，不但闖進獎牌戰，而且還順利拿到巴黎奧運門票。今天四強賽碰到印度選手帕爾雯，雙方實力相當，林郁婷占有身材優勢，帕爾雯則是身體較為壯碩，拳風也很兇悍，不過第一回合林郁婷多次擊中對手50比45獲勝。

第二回合，林郁婷腳步靈活，左手刺拳試探，右鉤拳突襲，再次獲得裁判肯定，50比45贏得此局。第三回合，雙方展開激烈近身攻擊戰，握有兩回合獲勝優勢的林郁婷並沒有閃躲，而是積極攻擊，最終49比46拿下該局，5比0贏得比賽，闖進明日金牌戰。