鳳小岳近來忙於「港口打開」冬季巡演。 （Seen攝影工作室提供）

鳳小岳自上周啟動「港口打開」冬季巡演，透過Unplugged沉浸式演出，與粉絲近距離分享首張專輯《柒》的歌曲與創作故事，除了主打歌〈風車〉邀請到「搖滾天王」伍佰作詞，當初他宣稱寫給妻子的英文歌〈Soaking in Divine〉，曾低調透露在錄音室時巧遇某歌手練團，便邀請他一起Jam音樂，甚至還幫這首歌錄了一起飆高音的和聲，巡演時他終於解謎該歌手的身分，竟然是擁有近億點閱神曲的泰國小天王。

鳳小岳近來忙於「港口打開」冬季巡演。 （Seen攝影工作室提供）

〈Soaking in Divine〉是鳳小岳專輯中唯一一首英文歌，他曾透露專輯完成的最後一天都還在趕這首歌，他巡演也解謎當時抓來一起錄製和聲的歌手，就是憑〈Lover Boy〉在YouTube擁有近1億點閱率、去年受邀於金曲獎頒獎典禮演出的「泰國小王子」Phum Viphurit，鳳小岳笑說：「他又高又帥，還幫我唱和聲，真的是太讚了。」

談到巡演，鳳小岳打趣說，一直覺得自己不擅長Talking，沒想到意外發現自己是話癆，能夠與樂迷分享自己的創作故事，他直讚「可以看到每一首歌結束後大家的反饋都寫在臉上或掌聲上，謝謝大家包容我偶爾忘詞或叉音的時候，畢竟我都是真唱，掌聲跟笑容真的很真誠很感動，跟在舞台上沉浸自我的感覺很不同」，在會後簽名會時也聽到樂迷感謝他的音樂陪伴度過低潮與傷心，「深深感受音樂能夠帶給我們的能量及溫暖，我會好好創作繼續唱！」

除了「港口打開」冬季巡演，鳳小岳也宣佈將於3月9日36歲生日前夕於Legacy Taipei舉辦首場個人專場「After the show」，他笑說：「除了這是我的第一場個人演唱會之外，3月9日是我的生日前夕，我希望大家來陪我過生日當作今年的生日禮物，是不是很棒？隔天生日可能累到睡一天，哈哈哈。」也預告當天將有超級神秘嘉賓與他同台演出。門票於明天（26日）中午12點在ibon售票系統開賣。