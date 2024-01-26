簡姓男子6年前在台北市信義區夜店旁的天橋上，看到一名女子酒醉坐臥在天橋階梯，他竟脫下她衣物親吻胸部還用手指性侵，簡男遭依乘機性交罪判處有期徒刑4年6月，被害人提告求償140萬元，台北地方法院判決他須賠償100萬元。可上訴。

被害女子提起訴訟主張，簡男在2021年1月3日凌晨3點，在北市信義區一處天橋上，見她坐臥在天橋階梯因酒醉呈現意識不清、不知抗拒之狀態，竟將她攜至該天橋某隱蔽處，並將她拉至自己大腿上，再將她所著連身衣裙自其雙肩往下脫，又褪去她所著內衣及內褲。

簡男徒手撫摸並親吻她雙乳，復以手指插入她的私處，被害女子認為簡男乘機為性交行為，侵害她身體、性自主決定權（即貞操權），自應負損害賠償責任，請求他給付精神慰撫金140萬元，台北地方法院判決簡男須賠償100萬元。可上訴。

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