不論是大掃除或是準備年菜，Uber Eats因應不同消費者的年節採購需求，平台上超過4千萬種商品隨點即送，幫助大家輕鬆過好年。即日起至2月15日，Uber Eats App推出新春專區， Uber Eats與全台各地美食商家合作夥伴於「新春龍來呷」專區推出各式餐點、飲品買一送一的期間限定優惠，Uber One會員滿額可再享85折優惠；此外，「新春龍來買」專區Uber Eats 攜手21大商家合作夥伴祭出買一送一及多重優惠，Uber One 會員享精選商品最低 6 折起。

Uber Eats首度與迪化商圈「台北年貨大街」合作，集結14大迪化街特色商家推出超過 300 件年貨商品。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）

偏好傳統年貨的消費者可以在 App上找到南門市場、台中向上傳統市場，高雄天天新黃昏市場等全台17個傳統市場推出的年味商品，Uber Eats 今年更首次攜手台北迪化街商圈台北年貨大街在Uber Eats App推出「台北年貨大街」專區。吃的和用的都能點得到，Uber Eats 自1月 31日至2月13日農曆春節期間，消費者於 Uber Eats App 上指定餐廳點購餐點，還有機會獲得限量「舞龍迎春紅包」，紅包好禮新用戶除可享 30 天外送費0元外，新用戶輸入優惠序號，可享美食外送及乘車滿額優惠。