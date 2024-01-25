城中城大樓原貌。（取自GoogleMap／袁庭堯高雄傳真）

城中城大火一夜奪走46條人命。（本報資料照片）

城中城在2022年前迅速夷平、改建府北公園。（本報資料照片／袁庭堯攝）

高雄市鹽埕區城中城大樓前年火災造成46死43傷，主嫌黃格格遭最高法院判決無期徒刑定讞。父母雙亡的受害家屬戴小姐幾乎全程參與開庭，忍受司法程序煎熬的她面對判決結果，想起母親前一晚離奇的趕她走、助她逃過一劫，忍不住淚崩哭喊「不能接受！但講什麼也沒用了！」。

黃格格一審起就遭判無期徒刑，上訴至最高法院，合議庭認為，黃格格犯行與蓄意使用明火縱火、以殘忍手段殺人之情形應有所區隔，非「情節最重大之罪行」。考量黃格格已53歲，若她成功假釋出獄也已年近80歲，判無期已能達到更生改善、復歸、社會安全之維護，且與罪責相當，最終判無期徒刑定讞。

戴小姐表示，根本沒收到最終裁判通知，記者打電話來才知道今天是宣判的重要日子。戴小姐說，她知道台灣的法律不能還家屬一個公道，她對判決結果完全無法接受，但她更不能接受官司進行期間，辯護律師、法官，全都用冷血、強硬的態度對待哀傷的家屬。

為了幫爸媽討公道，原本在台南工作的戴小姐不惜辭掉工作回高雄找工作，幾乎每一次都請假、親自出庭，不懂司法的她還利用休假時間學寫訴狀，委託檢方上訴。

黃格格出庭期間，從未對受害家屬說對不起，還不斷辯解自己非蓄意縱火，戴小姐當庭怒嗆黃格格「明知道樓上住這麼多人，這不是故意什麼是故意！」，說完戴小姐當庭怒瞪黃格格，沒想到黃格格竟然反瞪她，戴小姐氣憤地說，黃格格自始至終就是一副「妳能拿我怎麼樣」的態度。

戴小姐某次對法官說「就是她害死我的父母」，但黃格格的辯護律師竟直接反問「誰害死你父母？」。

法官當庭都會徵詢家屬有無意見，二審時戴小姐依舊搶先舉手，沒想到法官竟說「如果妳要講跟之前一樣的話，那就不用講了」，戴小姐依然堅定表示「我希望黃格格判死」，法官回「城中城都被拆了，你們還有什麼直接證據、證明黃格格縱火？」。

「總統大選前故意不判，選後草草了結」戴小姐不滿強調，2022年市長選舉前，高市府神速解決多年複雜難解的城中城土地產權問題，迅速拆除原址改建公園，最終宣判還刻意落在總統大選之後，這一切要家屬不要多想，實在很難。

戴小姐回憶火災發生前一晚，當時她在高雄照顧生病的母親，但母親晚上不知何故、突然對她說「妳不要在這，回台南去」。戴小姐說，十多年來母親從未這樣趕過她，她搭火車回台南後，晚間還特地打電話和母親談心，兩人開心地聊了許久。

半夜她翻來覆去，正納悶為何睡不著，沒多久就接到噩耗。當時，她住在家裡的二哥出門上夜班，離開城中城5分鐘就發生大火，同樣也逃過一劫。迄今戴小姐仍以為一切都是一場夢，一把火燒掉她整個家，但她淚流不止強調，或許冥冥之中，母親救了她一命。

戴小姐表示，領到區區百來萬元的補償金後，已經在別處貸款買房，要遠離傷心地，也特地把父母親的牌位請回家。如今的她只能不斷替自己心理建設，要勇敢活下去，因為這就是懷念父母親最好的方式。