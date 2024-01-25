日本能登半島1日下午發生規模7.6強震，光在石川縣輪島市中心和珠洲市的沿岸地區，叫超過5000座建築物受損，而輪島市出身的漫畫家永井豪，以《無敵鐵金剛》、《蓋特機器人》以及《惡魔人》等作品聞名，以他為名的紀念館也在這次災情中慘遭祝融，永井豪本週三（24）日接受媒體訪問時表示：「首要任務是重建災區，希望災民能盡快康復，這是我們的心願。」並將捐贈逾430萬善款振興家鄉，對於原畫焚毀，他誓言全部畫回來。

綜合《NHK》、《讀賣新聞》25日報導，2009年開設、位於輪島市的朝市的永井豪紀念館由市政府經營，展示了許多永井先生作品的原畫和角色模型，但在能登半島強震期間，由於一場大規模的火災，這座紀念館被燒毀。當地震發生時，永井豪正在東京的家中，地震發生後，趕緊打開電視：「看到盡是能登、輪島一帶受災，讓我非常驚訝。對於這樣大規模的災害，真的無法用言語表達。」

他表示災區中的親戚都一切平安，但對紀念館的失火感到可惜：「我們計劃在今年夏天舉辦15週年紀念活動，所以非常遺憾。每年都與粉絲舉行交流會，有許多美好回憶。」

永井豪表示：「漫畫在困難時期，能成為力量，滿足人們的希望。透過繪畫漫畫，我想傳達『讓我們繼續前進』的訊息。」

永井先生在輪島市出生，直到小學一年級夏天都在家鄉成長，成為知名漫畫家後，回到故鄉，重新感受了輪島的文化深度，包括輪島漆藝和能登切子燈籠祭等。

超過100多幅原畫和手稿也遭到祝融，對此永井豪發下豪語矢言重畫：「原畫本來就是我從零開始創作的，現在回歸零點，我認為只要重畫，就能夠應對。首先，重建輪島市等受災區是當務之急，我認為應該在所有地方都復原後再考慮紀念館的重建。希望災民們能盡早康復。」

永井先生和他的製作公司表示，未來將捐贈2000萬日圓（約新台幣424萬元）的捐款，以支援輪島市和石川縣的地方復興。

在能登半島地震中受到嚴重影響的石川縣輪島市出身漫畫家永井豪先生（78歲），於24日在東京都內接受各大媒體的訪問，公開表示將與自己的公司共同向石川縣和同市捐贈2000萬日圓的義援金。位於大規模火災發生的朝市通り的「永井豪記念館」也遭到焚毀，永井先生表達：“漫畫在困難時期，能成為力量，滿足人們的希望。透過繪畫漫畫，我想傳達『讓我們繼續前進』的訊息。”

永井先生在輪島市出生，度過了自小至小學一年級夏天的童年時光。他成為《鐵甲奇俠》等作品的知名漫畫家後，回到故鄉，重新感受了輪島的文化深度，包括輪島漆藝和切子祭等。

永井豪記念館於2009年開館，由同市經營和管理。擔任名譽館長的永井先生定期參訪，透過簽名會和握手會與粉絲深入交流。據悉，紀念館展示了包括11件手稿、109幅立體物品、以及25件角色模型等。火災中，這些手稿等原件也被燒毀，永井先生表示：“只要我還活著，我相信（重新繪製）可以使它重生。”

在地震中，親屬住在記念館附近的房屋也受損。雖然經過數日才確認他們平安，但他們目前不得不過著疏散的生活。永井先生說：“輪島擁有豐富的自然，是我內心的滋養之地。我會全力支持，希望他們能推進新的城市建設。”