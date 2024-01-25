台灣近年出生率持續低迷。一名網友透露，近期上班時和同事分享老婆近日懷孕，同事紛紛送上祝賀，未料主管知悉後，反應卻比其他同事還大、誇張，看似甚至比準爸爸本人更興奮，不僅令他感到毛骨悚然，並疑惑詢問：「不知道在開心什麼？」

一名網友昨日透過PTT並以「主管知道我生小孩，特別的開心...？」發文指出，他最近上班時向同事分享，有關老婆日前懷孕的喜訊，同事聽後也不約而同送上祝福。不過主管得知以後，反應卻意外比其他同事更大，甚至能以「誇張」二字形容，不僅令他感到相當怪異，心裡不由得發毛：「不知道在開心什麼？」；並詢問廣大網友：「有沒有主管知道我有小孩以後，特別開心的八卦？」

對此，網友議論紛紛，調侃留言：「小孩長大像主管」、「回去記得驗小孩DNA」、「知道自己終於有後了」、「你是不是回家的時候停車位都被人佔住」、「綠綠的」。

也有網友認為，主管可能就因此認定原PO無法離開工作崗位：「知道你腳麻跑不了，可憐」、「有小奴隸用了」、「跑不了了，乖乖做到退休」、「不怕你辭職啊，儘量操了」、「買房跟生小孩最為感到開心的就是公司」。