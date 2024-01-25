空軍黃姓女中士因缺錢花用，竟利用掌管補繳年資等業務，向12名同僚收取費用，當同僚將現金匯入她只上繳部分金額，其他款項侵占入己，2018年6月起4年，得手13萬多元，士林地檢署違反貪汙治罪條例起訴黃女。

34歲黃女，在位於新北市淡水的空軍擔任人事工作，包括管理士官兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、補繳年資等業務，但她跟同事說將費用匯入自己私人的銀行帳戶，她再幫忙繳納，實則利用職務上機會侵占入己或詐領差額。

2020年6月，黃女通知同事要繳交購買義務役轉入士官的年資，而她卻沒有將收到的款項交給上級單位，另外還有同事育嬰留職，須購買6個月育嬰留職停薪年資，服役滿20年後可併計服務年資，黃導致同事匯款1萬多元，其中4000多元被黃女侵吞。

多名一等兵應補繳1000多元年資費用，黃女卻高報購買年資的費用為2678元，她在從中詐取差額，直到2022年6月，因黃女自己疏失，重複傳訊給一名上士，要求補繳年資利息，上士發覺有異，進而查出黃女蠶食鯨吞詐得13萬5161元，揪出多名同僚受害。

起訴書指出，黃姓女中士涉犯侵占職務上持有之非公用私有財物罪、公務員利用職務上之機會詐取財物，依法起訴。