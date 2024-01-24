新北市一名15歲許姓少年，前（22）日中午獨自一人沿北投區行義路步行至陽明山二子坪追雪，期間不慎錯過下山公車，於是索性循著google地圖徒步下山。時逢山區體感僅5度，他耐著低溫以8小時走了近10公里，途經淡水警分局興華派出所，隨即入內求助。警方隨即聯繫其家人通報平安，並親自送他搭車，家人事後也致電向員警表達感謝。

據了解，許姓少年原與同學相約從北投上山追雪，再前往淡水遊玩，未料卻被同學臨時爽約。後來，他低溫徒步近8小時，途中颳風下雨，期間一度難耐濕冷，所幸剛好經過派出所，索性入內尋求協助。對此，員警隨即提供熱食及衣物，才及時避免失溫的危險，並在警方協助下平安返家。

員警以警車護送少年到淡水捷運站搭車。（圖 / 劉詠韻翻攝）

「警察叔叔！能借我吹風機嗎？」許姓少年走入派出所，員警見少年渾身被雨淋濕，身體發抖，於是趕緊提供熱薑茶及衣物。警方了解情況後，原來這位少年獨自從北市行義路步行上陽明山追雪，卻錯過公車只能徒步走下山，立即聯繫家人報平安後，親自送他到捷運站搭車返家，家人事後也致電向員警表達感謝之意。

警方表示，本月22日迎來入冬以來最強寒流，氣象預報北台灣高山將降下皚皚白雪，吸引大批民眾上山追雪；警方呼籲，民眾進山遊玩時，建議結伴出遊，先行瞭解當地地形氣候並應攜帶足夠之糧食、水及禦寒衣物等裝備，若碰到迷路或受困情事時，一定要先保持鎮定切勿慌張，勿盲目亂闖，避免體力的消耗及意外之發生。