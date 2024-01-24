台灣生育率全球倒數，每個新生兒都是父母的寶，一名準人父的網友透露，近日跟同事分享老婆懷孕的好消息，獲得許多人的祝賀，主管聽聞後更是開心不已，反應比其他同事都大，讓他好奇主管為何特別開心，引起網友們熱議，也有過來人道出主管的真正想法。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，近期跟公司同事聊天，透露老婆已懷孕有小孩了，獲得許多人祝賀，結果主管得知後也顯得特別開心，「主管反應比其他同事還要大，還要誇張，簡直比我還要開心」，讓他感到怪怪的，不知道主管在開心什麼？

貼文引起熱議，不少人開始歪樓笑說，「你是不是加班時間比主管還長？」、「可憐哪，回去記得驗小孩DNA」、「告訴你一個事實，SOD都是真的」、「問他要不要當孩子的乾爹」、「你是不是回家的時候停車位都被人佔住」、「主管是男是女？」。

也有過來人認真點出關鍵，「單純開心而已啦，想那麼多幹嘛，通常有小孩比較不會離職」、「知道你不可能離職啦，社畜」、「常態加班夥伴+1」、「先六個月育嬰假，再來壓榨壓榨」、「跑不了了，乖乖做到退休」、「不怕你辭職啊，儘量操了」、「買房跟生小孩最為感到開心的就是公司」、「我是你主管，我也會很開心」。