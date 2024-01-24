科技業工作時間長、壓力大，不少人都有中年轉職的想法，一名網友透露，自己在科技業上班的友人，近期回家接手蔥油餅攤車生意，發現跟上班時差不多忙，但每月收入上看20萬，讓他上網詢問是否真的好賺，話題也引起兩派人馬激辯，認為要做成功的機率偏低。

一名網友在PTT八卦板發文表示，有朋友回家接手爸爸的攤車賣蔥油餅，因為地點不錯，從下午賣到晚上，一天能賣80到120張，加上在相同地點賣早餐，每個月收入上看20幾萬，跟以前在科技公司差不多忙，但卻賺得更多，好奇賣蔥油餅真的那麼好賺嗎？

貼文引起熱議，不少人認為攤車免稅是利多，「攤車還不用課稅，賺翻了」、「你賣吃的建立起口碑真的是好賺」、「好吃的都要等爆久，一張90-100元」、「賣吃的，生意好都很好賺，還有年賺千萬的鹹酥雞，從五點擺攤排隊到半夜一點，還免繳稅」、「每日5000，餅一張賺50，每月做20天，客源穩其實不難達到，就是不輕鬆」。

但也有人質疑說法太美好，「一張蔥油餅要賺到35.7元，那是蠻拚的，大概是吹牛吧」、「這一天16個小時起，怎會爽？賣早餐到晚餐欸」、「早餐賣到晚餐，這比科技業還操了吧」、「原物料都在漲，現在做吃的，利潤一半都沒有」、「你朋友是不是想騙你加盟還是接手？」、「還有賣吃的一個月頂多休四天，你朋友跟超人沒兩樣」。