入冬最強寒流近日來襲，全台各地都列入低溫特報範圍，中部以北山區出現下雪、下冰霰，令不少民眾想起2016年霸王寒流，就有氣象專家對比此次寒流與霸王寒流的各地最低溫，只有一處測得的溫度比霸王寒流時還要冷。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，8年前的霸王寒流讓許多山頭被白雪皚皚覆蓋，締造了許多瘋狂的氣象紀錄，恰巧今年與2016年都是聖嬰年，堆積於西伯利亞的冷氣團再次大舉南侵，不免讓人與霸王寒流做聯想或比較。

「不過實測溫度會說話！」粉專指出，雖然這次寒流連高雄都跌破10度，算是全台都冷得非常有感，但整體上各地最低溫，還是比2016年的霸王寒流高了3~4度，「只能說那年的極端低溫真的是難得一遇，是各個氣象系統的巧合安排下才能發生」。

粉專製作圖表比較，發現今年寒流低溫紀錄中一個有趣現象，「這次玉山-11度居然比霸王寒流還冷，󠀠應該滿值得做一些學術上的分析」，最後提醒寒流即將進入尾聲，但這兩天各地清晨和夜晚還是相當寒冷，中南部特別留意日夜溫差大。

不少網友也紛紛回憶2016年霸王寒流的強度，「2016年那次坪林下雪了」、「那年基隆姜子寮山也下雪」、「那次台中太平3度，這次真的沒那麼冷」、「那次台中葫蘆墩下冰雹，這次強度跟那次根本不能比」、「那年屏東都6度了，第一次冷到全身不對勁」。