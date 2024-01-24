台中市85歲楊姓老翁，開心出門購買腳踏車，豈料才牽著新車走出店門口，卻突然癱坐在地，警方獲報到場，發現老翁體力不支，且患有失智及重聽，幸好他的身上帶有證件，讓警員得以順利將老翁及新買的腳踏車護送返家。

上周，台中市警第三分局接獲自行車店老闆報案指稱，1個小時前有名走路顫顫巍巍的老翁前來購買自行車，牽著新車走到對面路旁坐著休息，不料一坐就是1小時，上前關心發現他疑似體力不支又有重聽，不知如何是好，請求警方前來協助。

立德派出所警員王柏皓、曾郁嵐接報，立即趕赴東區大興街與建德街口，蹲下身子放大音量想詢問老翁住處，發現老翁疑似有失智症狀，自家在哪也答不出來，幸好其身上帶有證件，警員遂將這名體力不濟的85歲楊姓老翁，送返戶籍地，而自行車店老闆也自告奮勇，協助騎著老翁新買的腳踏車前往會合。

楊翁姪子表示，叔叔其實已和嬸嬸搬到自行車店附近，可能因重聽加上健忘不知該如何表達住處，幸好身上還有證件可以讓員警找到家屬，除了感謝員警及自行車店老闆的協助，也表示會待叔叔休息恢復體力後再帶他回家。