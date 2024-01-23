基隆火車站南站第一月台，今天下午5時許，發生一起老翁落軌意外，當時消防隊獲報立即派遣人車到場救援，所幸落軌老翁只被列車擦撞，造成肢體擦傷，右腹部疼痛，人員救出後送醫暫時已無大礙，而落軌原因還有待鐵路警方調查釐清。
據了解，台鐵23日下午5時40分在基隆火車站第一月，因一名男性旅客由月台墜落侵入鐵軌路線，遭剛啟動1237次（區間車、ED9131）撞擊，車站裡即通知路警處理中，所幸在消防隊到達後，將人員救出送醫，鐵路局已通知受影響列車並加強播音服務旅客。
基隆火車站南站第一月台，今天下午5時許，發生一起老翁落軌意外，當時消防隊獲報立即派遣人車到場救援，所幸落軌老翁只被列車擦撞，造成肢體擦傷，右腹部疼痛，人員救出後送醫暫時已無大礙，而落軌原因還有待鐵路警方調查釐清。
據了解，台鐵23日下午5時40分在基隆火車站第一月，因一名男性旅客由月台墜落侵入鐵軌路線，遭剛啟動1237次（區間車、ED9131）撞擊，車站裡即通知路警處理中，所幸在消防隊到達後，將人員救出送醫，鐵路局已通知受影響列車並加強播音服務旅客。
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