焦凡凡去年10月在馬爾地夫接受男友婁峻碩求婚，2人愛情長跑7年，感情終於修成正果。焦凡凡今（22）日出席活動分享準人妻生活，透露農曆年後才會開始籌備婚禮，目前完全沒有想法，開心笑說：「只要是對的人，怎樣都是最好的！」

焦凡凡對於婚紗有執著，因小時候就夢想穿婚紗嫁人，出道後就婉拒所有跟婚紗有關的工作邀約，「婚紗是一個很慎重的事情， 穿上就是要給另一半。但現在對於婚紗這件事沒有像以前這麼堅持，要我穿簡單的也OK ，已經不在乎這些」。

被婁峻碩求婚後，焦凡凡感到很安心，且更努力衝刺事業。以前常常會跟對方開求婚的玩笑，婁峻碩都會回她：「先不要想那麼多，就好好出去玩 ！」沒想到居然在馬爾地夫給她一個大驚喜，焦凡凡坦言當下是「驚嚇大於驚喜」，而2人也還沒開始叫對方老公、老婆。

今現身西門町參與活動，焦凡凡分享，剛出道的他們收入都不穩定，很常1個月只有1、2千，想看場電影都還要湊錢，「有次經過電影院，我們站在門口湊錢，剛好遇到之前的同事，他是電影院主管，直接幫我們按那個員工票，我們真的差點哭出來。也有過去那個二輪電影院，一整天不用100塊，坐在那邊看了三輪」。