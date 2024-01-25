已退休的張姓男子在2019年及2020年擔任基隆市政府拆除組組長期間，接受請託未依法執行「即報即拆」個案，又暗助按摩店業者躲避稽查，最高法院認定他的犯行明確，駁回張的上訴，依公務員對主管事務圖利罪判處有期徒刑7年6月，褫奪公權4年定讞。

張男明知一家養生館因違規營業遭基隆巿政府2次裁處罰鍰，且對方未申請營業場地使用執照變更登記前，如有繼續營業情事遭稽查，必再經裁處罰鍰，他卻意圖使對方免於遭裁罰，將聯合稽查小組前往稽查的消息，以電話或簡訊通知業者，使對方以暫停營業等方式避免稽查遭罰鍰。

另，林姓民眾所建蓋基隆巿頂樓加蓋違章建物，及李姓民眾建造的違建，都經核定拆除後，分別因張男電話指示不予拆除，以及未予安排及指示拆除組後續作為。

台灣高等法院審酌張男身為公務員，不思廉正行事，竟受當事人請託，使當事人得以規避稽查而免遭裁罰，實有不該，將張男判囚7年6月，張男不服提上訴，最高法院駁回確定。