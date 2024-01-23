「洪仲丘案」讓現役軍人非戰時犯罪不受軍法審判，導致軍紀不彰，國防部擔憂今年起義務役役期延長，部隊恐將一再發生暴行犯上、抗命等違反軍紀事件恐一再發生，檢察總長邢泰釗指示全國地檢署檢察長與轄區軍事機關建立聯繫平台，台北地檢署23日上午邀集國防部及轄區軍事機關舉行「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，凝聚執法共識，北檢並指派「偵辦重大暨國安案件專組」檢察官負責偵辦類似犯罪案件。

「洪仲丘案」讓《軍事審判法》修法，現役軍人非戰時犯罪不受軍法審判，導致軍紀不彰，國防部擔憂明年起義務役役期延長，部隊暴行犯上、抗命等違反軍紀事件恐一再發生，國防部副部長徐衍璞、國防部法律事務司司長沈世偉去年與全國一、二、三審檢察機關首長舉行「全國軍司法會議」進行研議。檢察總長邢泰釗指示全國檢察長，對於軍人影響任務或訓練執行的案件要「速查嚴辦」，軍人重大犯罪必要時向法院聲請從重量刑。

北檢依據全國軍司法會議結論，今天上午邀集轄區軍事機關，召開「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，研討義務役役期延長，對於案件偵辦以及部隊領導統御等面向所帶來的影響。

會議由北檢檢察長鄭銘謙檢察長，國防部法律事務司法紀調查處處長王正誼、空軍司令部督察長陳世輝、全民防衛動員署處長吳聲泰、空軍作戰指揮部副主任鮑國興、海軍司令部組長于健昌、憲兵指揮部副主任魏銘俊、資通電軍指揮部副主任張耕華及各軍事機關代表齊聚，充分交換意見，藉此凝聚執法共識，提升團隊執法量能。

鄭銘謙表示，我國兵役制度自今年元旦起，義務役由原先4個月役期調整為1年，可預期有關暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等軍法案件將會增加，勢必嚴重傷害軍隊幹部之領導統御，進而影響部隊訓練成效，甚至危及國家安全。他強調，聯繫平台建立後，關於重大軍事刑案，北檢將由專組檢察官負責偵辦，以達事權統一、標準一致，偵查中檢察官並將持續與軍事機關聯繫溝通，徵詢服役部隊之意見，針對嚴重影響部隊管理及領導統御案件，速查嚴辦，必要時建請法院從重量刑。

鄭銘謙說，聯繫平台成立後，將定期召開會議，北檢將與轄區軍事機關就實務面臨之問題加以檢討研議，讓案件偵辦過程能更加妥適，並應強化北檢與轄內各軍事機關參訪交流，使檢察官對軍事機關運作模式及部隊生態能有更深遠的認識及更全面性的思維，瞭解軍人犯罪對國家及軍隊的嚴重危害性。此外，北檢亦可視軍事機關需求，安排專組檢察官至部隊實施法治宣講，以達預防違法犯紀之效。

會中除決議建立聯繫平台外，對於案件通報、保護被害人隱私、現場蒐證等議題亦充分討論，國防部憲兵指揮部法務組上校張學昌並就「因應義務役役男入營服役強化憲兵隊偵辦作為暨轄區檢察署協調聯繫事項」進行專題報告，提供北檢參考。