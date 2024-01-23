陳抗常客田山盛國前年在台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉貪案時，潛入北檢頂樓升起民進黨旗，另赴名嘴周玉蔲《放言傳媒》打傷員工，2案均判處拘役定讞，檢方聲請定應執行刑後，田山盛國23日上午到北檢再繳2萬5000元罰金結案。

2022年12月15日北檢偵辦新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案，翌日凌晨諭令高虹安交保60萬元，當天下午田山盛國潛入北檢頂樓，在國旗杆上加掛民進黨旗。田山盛國到案後，承認是掛旗者，辯稱他不滿政治施壓檢察官難以依法獨立辦案，受「北檢基層官員職員」找某位人士請託而掛旗，北檢為此發聲明駁斥。台北地院一審依侵入住宅罪判處拘役45日、得易科罰金4萬5000元，他上訴高院遭駁回，全案確定。

另田山盛國在2022年9月間，不滿周玉蔻在節目中討論新冠疫苗時，指慈濟是中共同路人，在同年9月12日下午闖進周玉蔻的《放言傳媒》要求理論，打傷傅姓員工，被依傷害判拘役40日，得易科罰金4萬元。

檢方聲請將田山盛國2案定執行刑，高院裁定應執行拘役65天，得易科罰金6萬5000元，北檢今通知田山盛國執行，因田山盛國在前案傷害罪部分，已繳清4萬元罰金，檢方命他再繳2萬5000元後結案。