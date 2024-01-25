雲林縣長張麗善親自送役男搭車入伍，逐一擊掌。（周麗蘭攝）

全體役男出發到成功嶺前大合照。（周麗蘭攝）

94年次起出生的役男必須服1年義務役，首梯役男今（25日）入伍，雲林縣有33人，全部配發陸軍軍種，雲林縣府統一在斗南火車站送行，縣長張麗善專程精神講話打氣，役男們大多安靜無語，一名父親為兒子當1年兵大表認同，叮嚀兒子不要當「出頭鳥」，要乖乖守規矩。

雲林縣張麗善詢問役男們「開心嗎？」大多數沒回答或苦笑，看役男們大多不想講話，張麗善叮嚀再叮嚀，「要開心，用快樂的心情去當兵，這是人生的這個過程，也是一種歷練，經過這個磨練以後，你們就會不一樣，心智會更加成熟。」

家人拍照記錄役男當兵去。（周麗蘭攝）

雲縣府致贈每名役男一個軍用水壺、一個福袋、一張電話卡，要上巴士前，張麗善再次叮嚀役男們不要覺得倒楣，兵期從4個月變成1年，這是報效國家最好的機會，也是訓練自己最好的機會，這一年要好好珍惜，煥發成一個很有魅力的男人。

張麗善舉老公張永成為例當海軍陸戰隊，1個月才回到陸地一次，她每次都是收一個月份30封信。她向役男們預約4周後就會去成功嶺探視，看要吃什麼可以先建議。張麗善叮嚀到忘記時間，縣府人員提醒她「成功嶺已經在等」。

儘管多數首梯入伍的役男心情不太好，一名楊姓役男的父親大表認同，他表示，4個月算什麼當兵，男孩子不可以這樣子，男孩子還是要像男人，當2年也沒關係，當1年兵才真的會學到事情，最起碼在人際關係、團體生活會進步，不再像學生吵吵鬧鬧，到軍中24小時跟同儕、同梯的相處，才會培養出一些感情來，才會變真男人。

楊爸爸說，兒子不想讀書那就趕快當兵，不要浪費時間，他告訴兒子到軍中心安理得過日子，不要做出頭鳥，人家講什麼就聽。