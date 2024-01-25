台灣現在的基本工資為27470元，而義務役每月薪水約1到2萬，比基本工資低，但卻要24小時待命，引起網友討論，不少年輕人認為，當兵1年只能領這樣的薪水真的很慘，但五、六年級生看了卻吐槽說，如今薪水破萬就要偷笑了，幾乎是以前的5倍了，到底在嫌什麼？

首屆一年制義務役今天入營，入伍後每月薪水約1到2萬初，比基本工資27470元還要低，在PTT上掀起討論，網友說「以前領更少，不過以前是以前，現在是現在」、「當兵與社會脫節，還只領這樣，真的可憐」、「別什麼都說當年，想請問各位，當年物價多少？現在物價又是多少？」

不少五、六年級生表示，如今的條件已經比當初好很多，現在年輕人還一直抱怨，「薪水快以前5倍了，還嫌個屁」、「每個月2萬多，說實話一年下來可以存不少，以前6千多很難」、「以前當二兵才5千多」、「在離島當一年半士官也才1萬初，你現在當1年二兵2萬多還哭？」

另有許多年輕人表示，一年制的義務役會讓役男與社會脫節，且在軍營裡也學不到能在未來職場上獲取高薪的工作技能，這樣當兵一年以後，出來沒有錢，又要面臨找工作的壓力，真的很可怕。