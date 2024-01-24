一名女網友分享，結婚前婆婆去算八字，得到她會「旺夫」的結論，因此一直對她很客氣，沒想到婚後狐狸尾巴就露出來，先是要求她搬回婆家一起住，並賣掉舊房子、買新房，被她拒絕以後，又開始找碴，要她打掃、煮飯和洗衣服等，但最後都被她一一化解，引起網友討論。

一名女網友近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，她和老公結婚前，婆婆拿她的八字去算，結果算命師說她會「旺夫」，讓婆婆超開心，後來她和老公結婚，兩人決定登記就好，她也不想拿婆家任何東西，這讓婆婆更高興，直呼這個媳婦根本是萬中選一的好媳婦。

女網友表示，她的月薪比老公3兄弟的月薪加總還高，婚後夫妻倆住在她買的房子裡，結果婆婆突然要她搬回婆家住，說這樣有照應，也比較熱鬧，她爽快答應，結果才剛搬進去，婆婆就開始勸她賣掉原本的房子，換更大的透天屋，讓她聽了笑說「如果你們要買房子，我不反對，但我的婚前資產跟你們無關，也不會贊助你們買房子。」

女網友指出，婆婆勸她買房的事踢鐵板後，開始無故挑事，先是希望她能幫忙打掃家裡，但因為她很忙，下班只想休息，便自己花錢找了清潔公司來打掃，讓婆婆氣炸直接將清潔員轟了出去；後來婆婆又說要她煮飯給全家吃，她不想做，就打電話訂了餐廳的菜，請先生去拿，結果婆婆大怒，稱一定要吃媳婦做的菜。

女網友說，某天下班後，發現洗碗槽堆滿各種用過的碗，婆婆立刻跳出來說「兒媳婦幫忙洗一下吧？」結果她直接反問要不要買洗碗機，差點讓婆婆氣瘋掉；之後又讓她去手洗衣服，不合理的要求讓她猛搖頭，乾脆直接把髒衣服全部送洗。

女網友表示，婆婆發現無縫可插後，趁著四下無人向她討上萬元的生活費，她聽了很生氣，直接回嗆「錢妳只能跟妳兒子們要！」之後就搬離婆家了。而整件事情中，老公的角色就是「夾心餅乾」，想站在她這邊，卻又不能不管自己的媽媽。

貼文引起網友討論，「得寸進尺，理所當然的婆婆還蠻多的」、「原PO好有底氣，看了好爽」、「結婚是要過得更好，而不是讓自己的生活品質更差」、「這個婆婆好貪得無厭, 不知好歹」。