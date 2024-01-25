首批1年義務役男「菜鳥剃頭照」曝光！ 憲兵派緝毒犬安檢。(葉庭欣攝)

首批1年義務役男「菜鳥剃頭照」曝光！ 憲兵派緝毒犬安檢

【LIVE直播】一年義務役首梯役男今入營！國防部：遇春節可返家休假

義務役恢復1年期後，首批2005年後出生的（陸軍第2226梯）役男今（25日）入伍，國防部特別安排媒體前往成功嶺採訪新兵入伍實況。依序進行報到說明、體檢、緝毒犬安檢、理髮及法紀教育，特別的是憲兵也派出緝毒犬檢查新兵行囊。有趣的是，役男難得一見，在髮婆面前乖乖「剃頭落髮」的畫面也曝光，首批新兵將在3月29日撥交。

首梯1年制義務役2226梯次役男25日入伍，役男抵達成功嶺營區報到後開始8周入伍訓練。（范揚光攝）

首梯1年制義務役2226梯次役男25日入伍，役男抵達成功嶺營區報到後開始理髮。（范揚光攝）

首批1年義務役役男預劃徵集670人，將分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）接受為期8週入伍訓練。

新兵入伍訓練已正式改為8周，現有的「單兵戰鬥教練」將改為「震撼教育」，除了訓練內容提升，鑑測時也會透過機槍、炸藥營造貼近戰場的場景。

在完成入伍訓練後，將分發到部隊，進行駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週，合計52週。

入伍訓部分，若役男新訓鑑測總評不合格，將實施1週留訓，針對不合格項目實施輔訓與補測，經補測總評仍不合格者，則不核發專長證書並不得支領1萬800元專業加給，但仍須下部隊，並針對不合格項目補測至通過為止。

首梯1年制義務役2226梯次役男25日入伍，役男抵達成功嶺營區報到後開始8周入伍訓練。（范揚光攝）

首梯1年制義務役2226梯次役男25日入伍，役男抵達成功嶺營區報到後開始8周入伍訓練。（范揚光攝）

陸軍司令部指出，強化訓練為役期調整政策的核心，故入伍訓練修訂為四個階段，第一階段以建立軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力；第二階段以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練、戰鬥教練基礎訓練為主；第三階段則為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，使役男具備武器運用自信心；最後第四階段是為期5日的期末鑑測，區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」三大類，以驗證訓練成效。入伍訓8週將藉由扎實的訓練，使役男成為「可遂行單兵戰鬥技能」且「能接受班以下任務式指揮」的合格戰鬥員。

陸軍司令部進一步指出，軍紀是部隊堅實戰力之基礎，役男於入伍當日即由士官長帶領宣讀軍人職責，並由法制官實施法紀教育，建立役男守法重紀觀念，提醒役男應盡責任與義務；此外，透過國防通識教育課程，以「自己的國家自己守護」為核心，利用全民國防教育、心理素質訓練、軍歌教唱、軍人武德及光榮戰史的講述與研討，用淺顯易懂的方式激發愛國意識及信念，建立役男恪遵憲法規範，砥礪忠貞志節，以及落實軍隊國家化的正確認知，塑建整體精神戰力。

陸軍司令部強調，面對複雜的國際情勢，首要建立堅強的抗敵意志，在役男服役期間，透過親身參與演訓任務，輔以適當的敵情教育，增強其憂患意識，將是最好的全民國防教育管道，往後隨著服役人數增加，即可將能量擴大，讓社會大眾進一步了解國防、參與國防，凝聚強韌的防衛信念與抗敵意志；義務役服役延長為1年，不僅能提升守備部隊的「即戰力」，退伍後亦能精進後備兵員素質，強化動員能量，提升國防整體戰力。