桃園機場第一航廈15日早上被人潮塞爆，大批準備出國的旅客排隊通關，等待安檢就等了一個小時，有人擔心趕不上飛機大聲催促，現場一片混亂。對此，桃機公司回應，因寒假選後離境人潮較多，加上第一航廈安檢線有1條正在更新，預計22日就會恢復8條量能。

桃園機場公司表示，各級學校陸續放寒假，加上選後離境人潮較多，第一航廈清晨6點至下午3點為離境尖峰時段，安檢處排隊人潮較集中，機場公司除持續加派人力到現場引導，航警局在早上5點已經開滿安檢線。另航警局原在第一航廈離境安檢線共有8條，其中1條近期更新設備，將由傳統X光機升級為電腦斷層掃描儀，目前只有7線提供服務，等到1月22日完成啟用，就能增加安檢量能。

機場公司建議旅客善用智慧化服務，每日出境尖峰時段為7時至10時、14時至16時及21時至23時，呼籲出國旅客提前抵達機場，亦可多加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊。

其次預先確認託運規定，常見禁止託運的違禁品中，以行動電源、打火機佔大宗，為維護飛航安全應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機；目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。

最後，減少複查，安檢更順暢，冬季出遊穿著較多，提醒旅客通過安檢金屬探測門前，可先將身上的外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。