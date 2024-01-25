根據大陸中央紀委國家監委官網公告指出，2023年全國紀檢監察機關共接收信訪舉報345.2萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報105.7萬件次。處置問題線索173.3萬件、談話函詢36.3萬件，最終立案62.6萬件，並堅持受賄行賄一起查，立案行賄人員1.7萬人，移送檢察機關3389人。

其中立案中管幹部87人、廳局級幹部3456人、縣處級幹部2.7萬人、鄉科級幹部8.9萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任6.1萬人。處分61萬人，其中黨紀處分49.8萬人、政務處分16.2萬人；處分省部級幹部49人，廳局級幹部3144人，縣處級幹部2.4萬人，鄉科級幹部8.2萬人，一般幹部8.5萬人，農村、企業等其他人員41.7萬人。

此外，2023年，全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育和處理171.8萬人次。其中，運用第一種形態批評教育和處理109.6萬人次，占總人次63.8％；運用第二種形態處理49.2萬人次、占28.6％；第三種形態6.4萬人次、占3.7％；第四種形態6.6萬人次、占比3.9％。