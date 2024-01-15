陸媒報導，盛松成形容，房地產問題是當前中國經濟最需要解決、相對最難解決，也一定會解決的問題。目前房地產市場整體呈現恢復跡象，結合去年11月數據來看，房地產行業景氣度小幅提升，新房銷售價格微漲，而且房地產銷售正在好轉。

他提到，房地產銷售向投資的傳導往往需時約半年，但由於目前庫存仍高企，銷售企穩到投資穩定的時滯可能比以往更長。本輪房地產調控由2020年開始，行業從2021年下半年呈現明顯下行趨勢，整個過程有機會持續4年至5年。

他又表示，房地產對投資的拖累可能減緩。去年前11個月，地方本級國有土地使用權出讓收入年減17.9％，前10個月跌幅為20.5％，降幅收窄意味著未來房地產開發投資（主要由土地購置費和建安費用組成）有望能夠改善。

整體而言，盛松成相信本輪房地產市場調整是趨勢、不是周期性。從均衡發展的角度來看，中國未來不可能再透過房地產大幅拉動經濟增長，應使更多資源流向先進製造業和現代服務業。