房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，這次三黨住宅政見最為一致的就是「大力蓋」社會住宅，只有數字的不同而已，以賴清德總統的百萬社宅最為高標，其中包含25萬戶直接興建，未來還要透過市地重劃與區段徵收取得更多社宅用地。

只是現今缺工處處又要低碳環保，與民爭工爭料，恐會推高營建成本，讓房價更難下降，而透過重劃與區徵取得社宅用地，也會墊高開發成本與提高土地標售價格，在在都使房價更難以下降。

三黨也都相同的政見便是青年優惠貸款，這雖幫助有剛需的年青人提早購屋，但長期年青人是否有能力還款？也終將會成為不動產市場的新風險因子。最後是，三黨都提倡「大力補」貼租金的政策，這也會讓業者與房東更有底氣堅持房價，不會輕易被政府的打房政策所撼動。

房仲全聯會不動產智庫委員、逢甲大學土地管理學系教授陳建元表示，這些「大力蓋」與「大力補」的政見都是持續既有之政策，但都是短期、治標型政策，未來若續實施，將會形成市場價格僵固性的副作用，甚至還有促使成本面推升通膨的壓力，將進一步擴大價量背離的市場走勢，對不動產市場長期發展而言並不健康。這樣的短多長空之格局，恐會是不動產業最大的隱憂。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，希望藉此次選舉產生的政治新局，能有較為長期與具遠見的政策規劃，政策能強力穩定土地價格，不要再讓成本面與政策面去推升房價，這才是新政府最應該著力的地方。

政府反而應該是扮演 「大力公」的角色，也就是大力強化公權力，其一是要堅持公權力的執行，讓土地開發與糾紛處理不再曠日廢時，才可望加速都更與重劃的進度，避免不必要的成本堆疊。其二是以公權力協助中小業者數位轉型，解決缺工問題與提升數位化程度，降低營建與營運成本，才有辦法協助政府建設並管理上百萬之社宅。

三黨的住宅政見將使未來房地產市場朝向租管售一體的潮流方向走，但不動產市場法規面仍需適度的因應與整合，這就需要未來三黨在立院合作，共同創建合理房地產市場結構，避免成本堆疊與不當轉嫁，房屋市場才能走上短多長也多的格局。