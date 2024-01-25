北市內湖安康路上一處民宅去年內就發生2次情殺事故，其中一起案件更直接鬧出人命，事主竟還都是同一位廖姓女子，而她身邊男伴時常更換，有知情人士透露，廖女疑似專找藥頭或尋求包養，且一次劈腿多人，才會讓情敵碰面時總以兵戎相見、血濺當場。

據了解，25歲的廖姓女子外表清純可愛，身穿休閒居家服，和母親與外公一同居住在該處。儘管廖女曾當過酒店小姐，身上卻沒有穿戴任何名牌服飾或包包，所使用物品中唯一與「名牌」有關的就是「毒品」，她上岸後疑似尋找「藥頭」當她的「Sugar Daddy」，除供應支付相關生活開銷外，也是她重要的藥物提供者，讓廖女「以砲換藥」。

去年年底，廖女現任林姓男友遭李姓男友持刀刺傷右肩，傷者在警消人員的陪伴下走上救護車。（圖／翻攝畫面）

知情人士指出，廖女一家在該地租屋生活十多年，儘管去年3月發生兇殺事故，該處房屋已經成為凶宅，但由於廖女一家繳交房租相當大方，房東仍繼續將房屋出租給他們。

根據附近鄰居對於廖女一家的觀察，鄰居指出該處出入複雜，偶爾晚上還可以聽到吵架聲響，「只要吵架幾乎就是他們家，而且廖女每次身邊的男伴都不一樣，常有不同的男生接送廖女回家」。

李姓男子持雙武士刀刺傷林姓男子後，犯後態度相當平靜，乖乖讓警方上銬逮捕。（圖／翻攝畫面）

知情人士表示，廖女更換男伴速度頻繁的原因應可以往上追溯，因為廖女的母親也是如此，但廖女所做的卻遠比媽媽更危險，廖女到處找藥頭「以砲換藥」，不少藥頭並不知道廖女在外還有多個男伴，仇人相見格外眼紅，一定互砍。這點從擔任水泥工的34歲李男因復合不成，憤而持刀猛刺廖女的34歲林姓新歡事故中可以發現，且警方後續不僅在廖女身上查獲安非他命，更發現林男是毒品通緝犯，而捅人的李男也同樣有毒品前科。

此外，因廖女而起的第一次情殺事件中，被殺的潘姓男子是家中獨子，事發時才剛從監獄出來不久，是南港地區有名的小混混，其老家在舊莊一帶準備都更，因此獲得一筆費用，潘男疑似拿此費用來包養廖女。案發當天，潘男仗著自己身型壯碩，「帶刀」前往談判，未料卻遭到更年輕力壯的情敵反殺。

對此，潘男的母親悲痛欲絕，搶救9天後忍痛對兒子拔管放棄治療，並憤怒懷疑廖女在整起事故中是「共犯」，卻由高男獨自頂罪，聲請再議，士林地院在今年1月9日開庭，認為廖女偵查結果並不影響本案進行，且單單以手機通聯難以認定廖女有教唆殺人之事實，且兇刀上也並無採到任何廖女的指紋，最終因罪證不足獲不起訴處分。

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