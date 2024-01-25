無辜枉死的國中生今（25）日在新北板橋殯儀館舉行公祭，眾人在會場外放出象徵祝福與思念的氣球，送走國中生最後一程。（王揚傑攝）

新北某校園日前發生割頸案，造成一名國三男學生枉死，國三生公祭今（25）日在板橋殯儀館進行。資深媒體人羅旺哲痛斥民進黨政府勝選後，已經沒有人談這件事，沒有要做出任何反省、檢討。

無辜枉死的國三生公祭今於板橋殯儀館進行，其父親唸弔唁文時哽咽表示，「我之前常跟你説我們做人必須明辨是非對錯，造成你因此而命喪黃泉，有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了？因此，我也自責不已。但是事已至此，一切都已不可逆，追悔無用」。

羅旺哲今在政論節目《新聞大白話》中提及此事，並認為政府從上到下沒有去檢討這件事的事出原因，且嘴上說要照顧年輕人，就應該加強社會安全網問題，這也是很多年輕人、家長關心的事。

羅旺哲認為，執政黨的態度讓人感覺彷彿選舉過了，事情就不存在。羅旺哲強調，如今的社會出了什麼問題，民進黨政府帶來什麼價值觀念，這是非常嚴肅的問題，民進黨政府勝選後，已經沒有人談這件事，沒有要做出任何反省、檢討，他看了很痛心。

羅旺哲強調，執政黨有權利去做卻不做，未來怪東怪西稱國會沒過半等，都是藉口，有實權就必須補好社會安全網，若什麼都沒有做，流失選票就不要怪別人。