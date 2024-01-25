希臘將透過對國內和國外投資人，以及現有股東，聯合發行和發售9000萬股股票，這是該國在2010~2018年債務危機之後，規模最大的一次IPO案。
希臘最大的機場運營商雅典國際機場在周三表示，公司將IPO價格區間定在每股7.0至8.2歐元之間(約合7.62美元至8.92美元)。
IPO將在1月25日至2月1日之間進行準備工作，最終定價將在該期間最後決定。
雅典機場預計2月在雅典股市正式上市，流通股比例約為19%。
據消息人士透露，希臘政府預計從該筆交易中獲得高達12億歐元的收益，以及從該公司獲得一筆鉅額的股息。
一位熟知內情人士說，雅典國際機場已經同意支付股東6.85億歐元的股息，其中有超過一半將支付給政府部門。
持有機場40%股份的AviAlliance公司同意作為基石投資人，並以高於IPO價格的溢價，進一步收購該公司10%股份。
消息人士稱，希臘政府可能透過股息、IPO和基石投資人，籌集10億歐元以上的資金。
希臘經濟相當依賴旅遊業發展，去年雅典機場運送了逾2800萬名乘客，佔希臘所有機場客流量的35%，被外界認為是獲利豐厚的企業。
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