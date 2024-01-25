大陸地方兩會近期密集召開。從相關情況看，各地對外資工作重視程度提高。多數省區市就吸引外資作出工作部署，其中「鞏固外貿外資基本盤」、「持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境」、「打造『投資中國』品牌」等政策方向成為焦點。

根據香港《經濟日報》報導，翻閱大陸各地政府工作報告，對於2024年吸引外資，不少省市立下「軍令狀」。例如，雲南省政府工作報告指出，2024年，實際利用外資增長10％以上；浙江提出，力爭實際使用外資200億美元以上，其中製造業外資佔比超過29％；天津提出，拓展與歐美、日韓、東南亞等經濟交流，全年實際使用外資50億美元。

廣東政府工作報告指出，要擴大高水準對外開放，制定更大力道吸引與利用外資政策，引進一批標誌性的好項目、大項目，打造「投資廣東」品牌。

重慶則計劃瞄準歐洲、中東、新加坡、日韓與香港等重點地區，深入實施外資招商專項行動，加強外商投資全流程服務，爭取引進一批先進製造業、現代服務業重大外資項目，引導存量企業擴大投資規模和經營領域，打造高質量外資集聚地。

大陸商務部研究院外國投資研究所副主任張菲表示，以上海、浙江、福建等為代表的地方政府在吸引外資上的積極作為，有助於打造「投資中國」品牌。同時，強化外資服務保障的舉措，全面對接國際高標準經貿規則的制度創新等，都將進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩固外資企業預期，提升投資信心，為全年吸收利用外資穩量提質打牢基礎。