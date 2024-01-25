新竹市府日前發布人事令，但市議會民進黨團發現，行政處副處長職缺未經內部內陞缺額徵才等行政程序完備就發布相關人事令，質疑是行政流程黑箱，且「先射箭再畫靶」；對此，市府人事處回應，公文時程陳核延誤，導致訊息落差，市長高虹安得知後立即指示暫停甄審程序，並凍結該人事案。

市議會民進黨團總召陳建名提出市府官網截圖指出，市府24日在官網貼出「行政處薦任第九職等至簡任第十職等綜合行政體系副處長職務內陞公告」，邀請符合資格的公務員皆可投件，截止日到26日，但該人事案卻在23日就對外公布。

陳建名指出，按《公務人員陞遷法》，行政處副處長一職必須進行職務出缺公告，既然市府採內陞機制，所有符合職系與職等的公務員只要有意願，都可以投件並透過甄審會審查，最後再交由首長核定，但高虹安卻在程序還沒啟動前，逕自公布人選。

陳建名批評，高虹安一手主導人事行政流程黑箱作業，先射箭再畫靶，強押市府人事處配合安插自己的親信，他認為這次市府內陞程序已違法，市府應昭公信停止本次甄選。

對此，市府人事處表示，人事調整皆有辦理前置作業，只是甄審的公文時程陳核有所延誤，公告上網時間較晚，致使甄審未完備、訊息有所誤差，而讓新聞單位先發布新聞。市長高虹安得知後立即指示暫停辦理甄審程序，該行政處副處長的人事案凍結。

目前行政處副處長仍為莊姓副處長，原本被發布陞任的民政處兵役科彭姓科長也在原職。市府表示，行政處副處長因人事流程瑕疵案已經凍結，以保障公務體系的運作，並尊重公務人員的權益，市府強調，一切都必須合於相關人事規定。