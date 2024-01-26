宋柏緯用不常見的雜草繁縷，希望展現平易近人的面貌。（自由試娛樂提供）

龍年將至，「自由試娛樂」釋出旗下藝人年度形象照，以萌芽主題搭配不同花卉入鏡，盼新的一年龍光煥發！林映唯透過白淨海芋，期待大家發現她冷漠外表下的開朗純真；張寗選擇多肉植物石頭玉，盼努力開出屬於自己的花；宋柏緯則對雜草繁縷特別有感，希望展現平易近人的面貌，保持中性創造更多擺盪的可能，這組形象照會搭配「甜茶小姐」推限量公益禮盒，並將所得捐給慈善機構。

「萌芽」概念始於小小的種子經過灌溉成長為植物花朵，自由試娛樂10位藝人林映唯、張寗、翁嘉薇、偉莉莎、宋柏緯、林志謙、洪群鈞、鄭有傑、閻成誠、劉韋辰，各自挑選最能代表自己精神的植物花卉，象徵演員和種子都有其最初的樣子，如同植物與花朵，歷經各種挑戰與時間考驗，才長成想要的模樣。

林映唯用帶有「青春活力」的海芋作為新年期許，她接下來有部影集作品準備跟觀眾見面，也發展新技能斜槓設計戒指，期待能不爭不搶，溫柔謙遜地綻放。張寗自稱植物殺手，坦言「種什麼死什麼，但就情有獨鍾石頭玉。養了好幾回，徒長的徒長，爛根的爛根，總撐不到開花」，她仍享受過程，除參與台語劇《我的意外室友》及多部影集，近期還考到瑜伽師資證照，打算找機會開班授課。宋柏緯以繁縷來想像演員生涯能踏實的活著，起伏高低的日子中不迷失在一時的燦爛，蔓衍著生長，享受自己的花期。

林志謙選擇帶有不受凡塵俗世拘束有灑脫感的銀柳，他表示：「人生中做的每一個決定，都是為了能夠自由自在，快樂且無拘無束地活著。」鄭有傑則認為仙人掌最能象徵他的心境，「你以為是刺的，其實是我的葉子。對不起如果我刺痛你，我不是故意；若你不介意和我保持距離，我願為你開一朵美麗的花。」兩人在即將上線的影集《愛愛內含光》都有精彩演出。

洪群鈞以櫻花草「除你之外別無他愛」當成對自己的告白，「一定要先愛自己，這樣才能愛別人。」後續在影集《非殺人小說》、《青春18x2 通往有你的旅程》都能看見他的身影。劉韋辰參與新片《命中註定那頭鵝》剛殺青，他選了有「強大的生命力」花語的圓葉山烏龜，希望在過盛的20世紀找到屬於自己的樂土。翁嘉薇藉鹿角蕨鼓勵自己失去彈性的時候，出去外面走走吸收養分。閻成誠以麥桿菊象徵「永恆的記憶」、偉莉莎挑選純潔的白色桔梗純粹且不妖豔。