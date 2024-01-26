男女朋友交往久了，雙方對於人生未來的規劃、是否結婚生小孩等都會做討論，但這麼沒誠意的「求婚」你能接受嗎？一名女網友透露，近日男友主動說若尾牙中獎就結婚，但對方公司有約1千人，讓她傻眼問「這句話的心態是什麼？」

一名女網友昨（25）日在「Dcard」表示，與男友在一起已經4年多了，有時候雙方本來就會聊到與結婚有關的話題，近日與男友父母一起吃飯時，也被對方父母問有無結婚打算。

原PO提到，沒想到飯局結束回家後，男友竟主動說如果尾牙中獎的話兩人就結婚，但這種說法反而讓她感到無言，因為男友在一間有近千名員工的公司上班，中獎的機率其實並不高，讓她忍不住問「大家覺得這句話的心態是什麼？」

其他人看完後也認為男友很沒誠意，說「1敷衍父母，2敷衍你」、「看妳男朋友平常會不會幹話，有的話就是說好笑的而已」、「我沒錢所以沒打算生小孩，但中樂透頭獎就生，先釐清你們是卡在金錢還是感情」、「聽起來跟懷孕就結婚一樣，事後後悔的比較多」、「我會回他『那沒有中獎就分手』」。