華研國際日前舉辦年終尾牙宴，現場氣氛熱鬧。（華研國際提供）

華研國際日前舉辦年終尾牙宴，慰勞工作同仁過去一年的辛苦，動力火車、林宥嘉、Kiki 丁文琪、周蕙、陳小霞、王治平、李友廷、閻奕格、文慧如、掰掰啾啾、SECOND、木木（林葦妮）、77Ke柯棨棋等共30位藝人共襄盛舉。

2024年是甲辰龍年，幸運色是「紅色」，公司特別設定華研「鴻（紅）圖大展 和樂龍龍」的尾牙Dress Code主題，公司全員發揮創意準備了象徵「紅紅火火」的紅元素裝扮，而穿一身黑的林宥嘉，對於最「嘉」的Derss Code有獨到的見解，林宥嘉主動說明：「你們看我身上好像沒有紅色對不對？因為我的紅色在這邊（手指Kiki）。」Kiki 丁文琪也幽默地表示：「自己是林宥嘉的紅包袋。」丁文琪事後還在IG分享曬出和林宥嘉及兒子的合照，笑說：「新的一年，希望兩位林先生可以收斂一下對我的愛意。」閃瞎眾人。

林宥嘉去年隨著「idol世界巡迴演唱會」的重啟，橫跨歐洲美洲及亞洲，並於台北小巨蛋連開3場，「idol」光2023年即唱響30場，2024年仍持續唱進不同城市。在演出及活動忙碌的同時，林宥嘉發行了2首即將收錄在新專輯中的作品〈我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人〉、〈垃圾寶貝〉，展現與以往截然不同的新樣貌，也讓大家相當期待新專輯的到來，對於大家最關心的新專輯進度，林宥嘉也已向大家預告，「過完年後會有好消息。」

「搖滾天團」動力火車「都是因為愛 世界巡迴演唱會」，去年首次在台北連開2場小巨蛋，票房秒殺！日前宣布「都是因為愛」返場高雄同樣連開兩場，並發行睽違三年的新專輯首發單曲〈趁少年〉，合作天團玖壹壹，不僅KKBOX奪下即時榜亞軍，MV正片還沒上線，預告就搶先登上YouTube音樂發燒榜。動力火車「都是因為愛」高雄返場演唱會，27日中午12點，拓元售票系統開賣。