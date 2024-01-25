不少女生被問到找男朋友的條件時，都會認為男生的身高很重要，但近日有一位身高超過180公分男生卻透露，自己從小到大都沒有交過女友，也自認不是工作、學歷、長相等問題，忍不住問女生的要求是不是太高了。

近日一名男網友在「Dcard」表示，自己雖然不是大帥哥，但長的也不算是不好看，身高有181公分，工作、學歷也都不錯，身旁同性、異性的朋友都很多，所以應該也沒有個性上的問題，但卻從來沒有交過女友。

原PO指出，他對女生的長相不太要求，只要不是BMI爆表或長得像恐龍基本上都可以，甚至很積極的在找對象，交友軟體、實體聯誼等都常常參加，但不論怎麼樣都找不到女朋友，「這樣交不到女友是我的問題嗎？還是現在的女生要求太高？」

結果一群女大生紛紛喊「真的受夠，老是一堆180幾的男生以為自己高女生就會倒貼，超級自以為是」、「身高矮交不到代表女生要求太高，181交不到也是女生要求太高」、「我就遇過這種人，一直覺得自己好棒棒怎麼30了沒交過女友，跟他出去過一次發現問題一大堆」。

其他人也認為「說自己不挑的其實都挑爆」、「會不會是說話的問題？因為聊天很重要，可以把心聊走」、「如果你真的覺得自己很優秀那就不要問這種問題了，花若盛開蝴蝶自來」、「個性、談吐、價值觀，其實可以從很多方面去思考」、「我的經驗啦，自己說不是個性問題的，通常個性都有點問題，只是這個問題沒有大到朋友不想鳥你，但也沒有小到異性想進一步」。