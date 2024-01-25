馬力歐近日在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》分享從負債、跑龍套到當諧星，直至成為金鐘最佳綠葉影帝的精彩經歷。他透露，他從小有強烈表演慾，極力想成為團體焦點，考進國光藝校就讀，父親不看好甚至認為：「你長那麼醜怎麼可能當演員！」

馬力歐一當完兵到台北工作，當時每月35000元的薪水算相當餘裕，但從小家境不好的他因為自卑心態、同儕效應，開始用名牌行頭打造自己，以卡養卡欠債高達一百多萬，「穿著名牌襯衫回高雄，我爸稱讚我的襯衫好看，但聽到價錢後驚呼『是能防火嗎？』」當父母知道他有卡債問題後陸續幫忙還錢，但馬力歐並未覺醒，反而照常出手大方、請客吃飯喝酒，交往過的30多任女友都是以物質為前提交往。直到遇見某任擁有高級理專背景的女友幫他規劃支出，才在一年後終於還清負債，「但我們也分手了，我爸說她是來幫助我的天使。」

馬力歐入行後，因通告不穩定多以跑龍套為主，為了維持生活他堅持打工長達10多年，直到加入《瘋神無雙》成為固定班底。他之後演出多部戲劇，「但台語不流利是我的硬傷，拍八點檔時好想死」。

語言加上拍攝緊湊，他常常求導演、編劇將他賜死，但因為他角色討喜、演出效果好，原本以為只需要客串幾集，結果最後演了100多集，也因此存到結婚基金。隨著多年經歷、對演藝工作的熱愛，馬力歐以自我特色在戲劇上發光。

他以《國際橋牌社》榮獲第55屆金鐘獎最佳男配角，他說當時得知入圍時，覺得自己活到了人生新高點，謙虛的他更表示入圍的每位對手都實力堅強，事前沒想過會獲得評審青睞。