女星許維恩2021年與演員王家梁結婚，之後生下寶貝女兒「忒忒」，三人過著幸福美滿的生活，去年她也回到螢光幕前，和沈玉琳一起主持談話性節目。近日沈玉琳在節目中爆料，許維恩的「性幻想對象」是演員馬力歐，讓馬力歐吃驚表示她應該會喜歡比較帥的。

許維恩去年底在節目《哈囉你有事嗎》馬力歐在場時，透露自己很喜歡對方，兩人還熱情擁抱，讓現場所有人都很驚訝，許維恩表示在自己剖腹產後，在病房休養時，旁邊的老公看著影片一直在笑，她就很好奇，原來老公就是在看馬力歐的影片，自己也因為這樣開始喜歡馬力歐，並透露要主持節目時，還和製作單位表示一定要請馬力歐來。

而在最新幾期節目中，馬力歐再次上節目，沈玉琳則開玩笑說是「許維恩的性幻想對象」，還問「你老婆知道許維恩喜歡你是什麼反應」，馬力歐轉述老婆說「她瘋啦？她瞎啦？」，然後馬力歐表示以許維恩的條件應該是喜歡又高又帥的。

許維恩則笑著回說「我老公現在是啦，但是你知道我之前的都不是啊」讓一旁的沈玉琳反問「欸～KID不好嗎？他也是長得想余天大哥」許維恩則解釋「他是有才華」。