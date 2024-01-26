大陸央視報導，遼寧艦航母編隊在一次任務當中，與外軍艦機「偶遇」，殲-15戰鬥機掛載實彈逼近至百米內將其驅離。退役少將栗正傑猜測，這跟2022年12月曾發生的南昌艦那件事，是不是同一個時間發生的，也就是說，當時南昌艦去應付橫須賀港的雷根號航母戰鬥群，遼寧號戰鬥群則去對付南邊的尼米茲號戰鬥群。

栗正傑今(26日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，殲-15從西太平洋的航母起飛，大陸一艘航母到西太平洋，遭遇美國飛機前來阻攔，這似乎跟上次的南昌艦一樣狀況。

栗正傑接著表示，美國絕對不會允許大陸航母到第二島鏈。因此他猜測，這跟2022年12月曾發生的南昌艦那件事，是不是同一個時間，也就是說，當時南昌艦去應付橫須賀港的雷根號航母戰鬥群，遼寧號戰鬥群則去對付南邊的尼米茲號戰鬥群，所以這可能是同一個時間發生的事。陸航艦上的殲-15 去跟美對峙，然後南昌艦單刀赴會，去應付美雷根號。

栗正傑點出，雙方狹路相逢勇者勝，勇者相逢智者勝，就看誰又有勇又有智，以美軍戰鬥機來講 ，一定要把陸航母逼回去，殲-15也要把美機逼走，因美機若越過這條線，就會對陸航母實施攻擊。