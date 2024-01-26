美軍B-21突襲者匿蹤戰略轟炸機於去年11月起進行首飛及測試，將進入小量試生產階段。退役少將栗正傑表示，美軍B-21從測試就開始量產，表示美國很急於需要這種飛機。他認為，美國需要可以抵近中國大陸沿海地區實施攻擊的轟炸機，不過，目前美軍現役轟炸機B-52太老舊了。

栗正傑26日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，去年11月美國的影片批露，B-21還在試飛，因為影片中飛機的空速管還在，後面還拖一條測試尾巴。可見去年11月時，B-21還在測試。以一架成熟的轟炸機來講，不應該從測試就開始量產，表示美國很急於需要這種飛機。

栗正傑接著指出，美國需要一個可以抵近中國大陸沿海地區的戰機，對中國大陸沿海地區實施攻擊、那就是轟炸機。目前來講，美軍現役轟炸機B-52太老舊了，一架飛機上要有5個飛行員，容易被偵獲，沒有辦法抵近到足夠的距離，就會被發現，甚至被航母或是殲-15先行擊落，況且B-52並沒有隱形功能。