中國大陸第三艘航母福建號日前完成電磁彈射系統的測試，即將投入解放軍海軍服役。美國羅斯福號、卡爾文森號、雷根號等3艘航母打擊群則部署在西太平洋。對此，前海軍艦長呂禮詩認為，美國一直想從海上來打擊陸權國家，可是中國大陸早就以陸制海；他甚至認為，當中國大陸3艘航母合在一起時，美軍恐怕不妙。

呂禮詩27日在中天《前進戰略高地》節目中表示，中國大陸有3艘航空母艦，山東號在三亞停靠。福建號正在船塢裡進行甲板油漆工程，只要呈現橘色的，就是還未完工，正常是呈現深灰色，過完年以後，福建號將開始海試。

呂禮詩接著指出，遼寧號未來要從訓練艦變成戰鬥艦，上個禮拜已經開始點爐，開始冒煙了。遼寧號也要即將開始海試，因為剛剛完成入塢級的場級維修。

呂禮詩點出，大陸兩艘航母已修好，一艘船則修好準備海試，福建艦準備完成，當這3艘航母合在一起時，美國一直想從海上來打擊陸權國家，可是現在的中國大陸早就以陸制海，有東風-21、東風-17、東風-26。所以美國沒那麼輕鬆，美國來就只是把陣勢擺開來而已，但是沒有人在意，因為解放軍已在沙漠裡面練好了，你來只是送人頭而已。