韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa擁有超完美身形，搭配精緻裝髮，讓她有「人間芭比」的封號，她和LV三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）的感情備受注目，雙方始終沒有認愛，也讓外界更加好奇兩人的關係，近日Lisa現身法國慈善活動，一襲「金色緊身戰袍」展現完美曲線十分吸睛。

Lisa昨（26日）受邀參加《Le Gala des Pièces Jaunes》法國慈善活動，Lisa身穿金色亮片緊身服搭配金屬質感腰封，搭配俐落高馬尾造型亮相，她表演了Solo歌曲《Lalisa》、《MONEY》還有和DJ Snake合唱的《Sexy Girl》，火辣舞蹈畫面，台下觀眾十分買單，粉粉給予熱烈應援。此外，她也被捕捉到在台下開心欣賞男團Stray Kids的表演。

I’m still in awe. She’s perfect. I’m very proud of my sexy girl. Looking forward for more incredible work from you queen #LISA #LALISA



pic.twitter.com/mU1MIWyLYo — Lisa is a Queen (@imalisafan) January 27, 2024 V

表演畫面一出，粉絲紛紛大讚「舞台女王」、「這麼久沒聽到Lisa的聲音了，聽到唱第一句鼻子一酸，差點哭出來」、「還是這麼美，氣場太強了」、「現場的人真幸福」、「我女好像一條黃金蟒～」、「我姊就是天生的巨星」、「kpop女一」、「我天，這應援絕了」、「我真的沒話說了太有魅力了，天生為舞台而生」。

此外，在最後的大合照環節，原本站在角落的Lisa，被法國第一夫人碧姬（Brigitte）一把拉到舞台中間，站到C位合照，霸氣呵護Lisa，讓粉絲看得都很感動。先前Lisa也有被拍到和碧姬共撐一把傘，可見交情還不錯。