好萊塢演員布萊德彼特（Brad Pitt）憑藉帥氣的外表和精湛的演技，有著超高人氣，不過已經年滿60歲的他，歲月還是在他臉上留下痕跡，不過近來卻有逐漸回春的跡象，就有一位專業美容醫師指出布萊德彼特疑似花費巨資動了「拉皮手術」。

強尼貝特里吉醫師在社群媒體上發布短片指出，布萊德彼特疑似秘密進行美容手術，手術費用可能高達10萬英鎊（約台幣398萬），並且需要2到3個月的恢復期，他拿出兩張照片對比，一張是2020年布萊德彼特參加奧斯卡金像獎頒獎典禮上的照片，另一張則是，去年7月他坐在溫布頓網球錦標賽觀眾席上的照片。

強尼醫師指出布萊德彼特3年多前照片，可以看出他正在正常老化，能看到皺紋、膠原蛋白流失、跟皮膚鬆弛的跡象，但是在去年的溫布頓網球公開賽上，他臉部卻有明顯變化，從側面看時，他看起來變得很年輕。醫師也指出，布萊德彼特的耳朵有「臉部手術後的經典外觀」，他解釋「在手術過程中，耳垂周圍的皮膚會隆起，這會改變耳垂的形狀和位置。」影片中，醫師大讚手術很成功，並指出他的臉幾乎回到2000年左右，就像他演過的《班傑明的奇幻旅程》一樣，越活越年輕。

Brad Pitt facelift rumours GO viral as doctor explains tell-tale sign he's had secret £100,000 surgery - https://t.co/HHCIAz3hHm pic.twitter.com/0cv07NvHzI — Emmanuel Mmadukaego (@Emmanuelsblog1) January 27, 2024

事實上，布萊德彼特2022年才被爆出和小26歲的女友約會，或許是因為在愛情滋潤下，狀態變好，又或者是真的去「進廠維修」，對此，根據《每日郵報》報導，布萊德彼特這邊拒絕發表評論，相關消息人士則是否認他有做拉皮手術。