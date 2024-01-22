學音樂不分年齡，台中民間的薩克斯風團體「貓頭鷹SAX重奏團」，成員為台中地區的醫師和先生娘，今年成立滿15週年，本月底將北上演出。

15年前，一群台中的醫師，因為對薩克斯風的熱愛而相聚在一起，由於看診結束的時間都已經是深夜，才有時間排練，因此將團名取名為「貓頭鷹」。

團長楊宜嫣現已74歲，她表示，「學音樂的重點在心，不在於年齡。」以此鼓勵愛樂者都能有自己的一片天。

米特創辦人陳冠文表示，當時因為帶著米特薩克斯風重奏團到中部巡演，才認識楊宜嫣，「我看到他們對音樂的執著和熱情，不只令人為之驚艷，更是深受感動。」

也是受到了貓頭鷹這群醫師的啟發，陳冠文深信只要用對方式推廣、學習，即使成年人或退休人士就算沒有音樂基礎，都能夠體會到演奏薩克斯風的樂趣，才有後續的樂齡族群教育推廣。

陳冠文表示，台北人的步調很快，很難放慢腳步好好生活，「以前我常以貓頭鷹的例子來鼓勵大家，再忙還是要留時間給喜愛的事務。這群醫師們每天忙到深夜，還願意犧牲休息時間練習，一路堅持了15年。」演出將於1月27日在台北誠品表演廳登場，3月2日在台中教育大學寶成演奏廳演出。