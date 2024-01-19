台灣陪審團協會19日舉行記者會，認為司法院不好好地學習外國好的陪審團，反倒效仿日本假的陪審團－國民法官，今年2023年1月正式上路卻產生災難。（台灣陪審團協會提供／陳薏云台北傳真）

台灣沒有陪審團審判制度，因此民眾對法官的宣判感到不滿。台灣陪審團協會19日舉行記者會，認為司法院不好好地學習外國好的陪審團，反倒效仿日本假的陪審團—國民法官，今年2023年1月正式上路卻產生災難。一樣的案件背景，國民法官刑期卻判的比職業法官重，呼籲司法院應該效仿英美的陪審團制度，讓人民也可以參與審判。

台灣陪審團協會認為，國民法官與陪審團最大的差異在於，前者是事實與量刑都有人民的參與；後者則是事實交由人民認定，量刑由職業法官決定，人民在法庭上所負擔的壓力也不用這麼大。

協會舉例，台中2020年曾發生一起女兒弒母的案件，因兩段婚姻皆以離婚收場，致長期患有憂鬱症及躁鬱症的被告平常無定時服藥，又因母親長期沉迷賭博要錢，並且遭長期情緒勒索，而持刀弒母，一審時被判8年，更一審被判5年。

而去年由國民法官審理的啞鈴弒父案，被告患有精神疾病，且未定時服藥，曾多次住院治療，經長期經同樣患有思覺失調的父親以言語與肢體暴力對待，因此對其有諸多不滿，加上思覺思調急性發作產生妄想，認為父親是撒旦，先徒手犯行後再以啞鈴將其殺害，犯後坦承犯行並有悔意，被國民法官判處12年有期徒刑。

台灣陪審團協會認為，以上兩件案子的被告皆患有精神疾病，並且無定時服藥控制病情，過去也曾遭遇父母的暴力或言語上的對待，而台中弒母案中的被告犯後無悔意，反觀啞鈴弒父案犯後具有悔意，仍被重判12年有期徒刑，兩位被告被宣判的刑期相差甚遠。

無獨有偶，去年其他同樣適用國民法官法之案件，例如，季婦殺夫案、母殺子案以及亞斯伯格青年殺人案，一樣皆被判得比以往未有國民法官參與來的重。無怪乎有許多當事人或其家屬不希望自身的案件交由國民法官審判，截至今年八月底，便已經有13件案件聲請不要給國民法官判案。

翻開國民法官法第一條，其中昭示著立法目地，便是希望透過國民法官的參與，豐富法院判斷的視角與內涵。而國民表達的正當法律感情也能充分反映於法院的裁判中，將可期待提升國民對於司法之信賴。

然，交由未受長期專業訓練的國民法官審判，真的能提升國民對於司法的信賴嗎？抑或者只是僅僅淪為國民法官們洩憤的制度？國民法官上路至今將近一年，應當在這個時間點，好好停下來審視國民法官的利弊缺失。

台灣陪審團協會理事⻑鄭文龍認為，司法制度應當是要幫人民解決問題，但現行的制度卻是製造更多問題，司法院院長許宗力應當下台負責。

真理大學法律系教授吳景欽則認為，司法院應當讓國民法官只處理事實判斷的部分，至於量刑的部分則交還給較為專業的法官。

台灣教師聯盟副理事⻑潘威佑站在教育的立場指出，司法院應著重在司法教育的提升，讓民眾對於司法有更多的理解，進而使國民法官制度的初衷能夠被完整體現。

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