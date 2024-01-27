美國天后泰勒絲（Taylor Swift）演唱會場場爆滿，一票難求，就連電影票房也取得驚人成績，雖然過得相當風光，但卻也因為名氣，而有許多外人難以理解的痛苦，除了傳出有跟蹤狂闖空門外，或是有人利用AI深偽技術，變造成煽情火辣照片在網路上非常，近日傳出泰勒絲本人相當不滿，正在考慮採取法律途徑捍衛。
據《每日郵報》報導，泰勒絲對網上流傳的關於她的AI照片，感到非常「憤怒」，考慮對發布相關噁心深偽畫面的色情網站採取法律行動。以泰勒絲的臉偽造的成色情或煽情的照片在各個網路平台瘋傳，在提出警告後，部分帳戶開始刪除這些貼文，但是相關畫面卻還是在其他網站留傳。
據悉，泰勒絲的家人和朋友們都為此非常憤怒，而她的粉絲也很生氣，在網路上串連呼籲「大家一起保護泰勒絲」，粉絲憤怒表示「我們談論的是一個女人的身體和臉，被用來做她永遠不會允許，感覺不舒服的事。怎麼會沒有法規來阻止這種情況？」
此外，美國國會議員小托馬斯·堅恩 (Tom Kean, Jr.) 也表示「很明顯，人工智慧技術的發展速度，比相關防護欄還要快」、「無論受害者是泰勒絲還是我們國家的任何年輕人，我們都需要建立保障措施，來應對這一令人震驚的趨勢。 」
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