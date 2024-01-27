美國天后泰勒絲（Taylor Swift）演唱會場場爆滿，一票難求，就連電影票房也取得驚人成績，雖然過得相當風光，但卻也因為名氣，而有許多外人難以理解的痛苦，除了傳出有跟蹤狂闖空門外，或是有人利用AI深偽技術，變造成煽情火辣照片在網路上非常，近日傳出泰勒絲本人相當不滿，正在考慮採取法律途徑捍衛。

據《每日郵報》報導，泰勒絲對網上流傳的關於她的AI照片，感到非常「憤怒」，考慮對發布相關噁心深偽畫面的色情網站採取法律行動。以泰勒絲的臉偽造的成色情或煽情的照片在各個網路平台瘋傳，在提出警告後，部分帳戶開始刪除這些貼文，但是相關畫面卻還是在其他網站留傳。

According to Daily Mail, Taylor Swift is 'furious' about the explicit AI pictures that are currently circulating the internet and is considering legal action against deepfake website that has generated them.



"Whether or not legal action will be taken is being decided but there… pic.twitter.com/E1cj2NitPi — Pop Hive (@thepophive) January 25, 2024

據悉，泰勒絲的家人和朋友們都為此非常憤怒，而她的粉絲也很生氣，在網路上串連呼籲「大家一起保護泰勒絲」，粉絲憤怒表示「我們談論的是一個女人的身體和臉，被用來做她永遠不會允許，感覺不舒服的事。怎麼會沒有法規來阻止這種情況？」

此外，美國國會議員小托馬斯·堅恩 (Tom Kean, Jr.) 也表示「很明顯，人工智慧技術的發展速度，比相關防護欄還要快」、「無論受害者是泰勒絲還是我們國家的任何年輕人，我們都需要建立保障措施，來應對這一令人震驚的趨勢。 」