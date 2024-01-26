以此下跌力道估算，英特爾市值恐將在周五暴跌約200億美元。

去年英特爾股價大漲66%，表現比費城半導體指數（漲53%）更為亮眼。

●上季財報與本季展望

該處理器大廠2023年第四季營收年增10%，為154.06億美元，優於市場預期的151.5億美元，且終於扭轉了連跌7季的局面。經調整後每股盈餘較前年同期大幅成長260%，為54美分，優於市場預估的45美分。

第四季毛利率為48.8%，較第三季毛利率45.8%進一步改善。由於砸下重金大舉投資，英特爾的毛利率從原本的逾60%高點一路跌至2023年初的約35%。

以部門來看，客戶端運算事業（含筆電和PC處理器晶片）第四季營收年增33%，為88億美元。數據中心和人工智慧事業（DCAI）營收年減10%，為40億美元，凸顯出科技業支出轉向由「AI晶片王」輝達和正在崛起的超微所掌控的AI數據中心伺服器。網路及邊緣運算事業群（NEX）營收年減24%，為15億美元。不過，仍處於起步階段的晶圓代工事業營收大幅成長63%，為2.91億美元。

自動駕駛技術部門Mobileye第四季營收表現不如市場預期，此前該公司提出警告，稱客戶去化庫存導致訂單減少，將有損今年業績表現。

英特爾預估2024年第一季營收介於122億～132億美元。根據LSEG所做的調查，分析師預估英特爾本季營收可達145億美元。經調整後每股盈餘預估為13美分，亦落後市場預估的33美分。

●法說會

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，該公司的PC和伺服器核心業務以及自動駕駛技術部門Mobileye等非核心業務同時遭遇季節性的低迷需求。

英特爾已不再提供全年財務預測，但基辛格表示，英特爾在手的AI晶片訂單達20億美元，並看好今年晚些時候銷售會更好，他表示：「今年每一個季度的營收和獲利都將實現年增長與季增長」。

在AI專用晶片市場上，英特爾還不成氣候，但該公司的CPU經常與輝達的AI晶片整合使用。基辛格在談到伺服器CPU業務時表示，「我們已經度過最壞的時期」，他表示，英特爾售出的伺服器CPU，約三分之一被用於AI系統，公司也看好今年傳統伺服器的採購將成長。

英特爾宣布旗下美國廠已經拿下一家「高效能運算大廠」的晶片製造業務。英特爾未披露這家新客戶。

公司高層表示，英特爾預期AI PC出貨將達到4,000萬部。

Investing.com.資深分析師Thomas Monteiro表示，投資人要開始從去年大規模的AI投資「收帳」，這對未來的財報是一個明確的訊息，意味著英特爾需要將焦點從PC部門轉移，而其數據中心和AI事業要開始提供豐厚的獲利，否則股價將進一步走跌。

分析師普遍認為2024年將是英特爾「攸關成敗」的一年，他們認為英特爾能否真的從火熱的AI PC以及其推出的AI晶片中獲益，就看這一年。

Summit Insights分析師Kinngai Chan表示，英特爾在AI數據中心領域的起步較晚，我們認為這將影響其2024年第一季數據中心的前景。